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Італія може посилити обмеження на в'їзд з Китаю через потік COVID-хворих

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Італія, Середа 28 грудня 2022 20:42
Італія може посилити обмеження на в'їзд з Китаю через потік COVID-хворих Фото: Італія може посилити обмеження на в'їзд з Китаю через потік COVID-хворих (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Уряд Італії може посилити обмеження на в'їзд з Китаю у разі виявлення нового штаму коронавірусу у прибулих з КНР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Органи охорони здоров’я Італії почнуть тестувати всіх прибулих з Китаю на COVID-19 після того, як у майже половини пасажирів двох рейсів до Мілана виявили вірус. Наразі медики почали досліджувати міланські тести, щоб прослідкувати, чи є нові штами.

Уряд розглядає можливість ввести суворіші обмеження на поїздки з Китаю, у разі виявлення нового штаму коронавірусу. Урядовці мають намір обговорити цю ситуацію сьогодні, 28 грудня, коли міністр охорони здоров’я Ораціо Скіллачі зможе представити інформацію про результати дослідження.

Як повідомляє МОЗ Італії, більшість заражених - не проявляли симптомів. Проте місцеві ЗМІ повідомили, що серед чиновників охорони здоров’я зростає стурбованість новими варіантами COVID, які з’являються в Китаї.

Нагадаємо, національна система охорони здоров'я у Китаї опинилася під натиском кризи, яку спричинила остання хвиля захворюваності на COVID-19.

Раніше ми писали, що після зняття "ковідних обмежень" у провінції Чжецзян на сході Китаю щодня фіксується близько мільйона нових випадків зараження COVID-19. За прогнозами, найближчими днями показник може подвоїтися.

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