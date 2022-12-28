Італія може посилити обмеження на в'їзд з Китаю через потік COVID-хворих

Уряд Італії може посилити обмеження на в'їзд з Китаю у разі виявлення нового штаму коронавірусу у прибулих з КНР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Органи охорони здоров’я Італії почнуть тестувати всіх прибулих з Китаю на COVID-19 після того, як у майже половини пасажирів двох рейсів до Мілана виявили вірус. Наразі медики почали досліджувати міланські тести, щоб прослідкувати, чи є нові штами.

Уряд розглядає можливість ввести суворіші обмеження на поїздки з Китаю, у разі виявлення нового штаму коронавірусу. Урядовці мають намір обговорити цю ситуацію сьогодні, 28 грудня, коли міністр охорони здоров’я Ораціо Скіллачі зможе представити інформацію про результати дослідження.