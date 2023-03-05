RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Италия хочет сделать несколько своих портов логистической платформой для Украины

Иллюстративное фото: Италия хочет сделать несколько своих портов логистической платформой для Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Италии работают над тем, чтобы сделать порты Триеста и Венеции логистической и портовой платформой для Украины на фоне блокировки россиянами Черного моря.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Quinews Pisa, об этом заявил министр предпринимательства и национального производства Италии Адольфо Урсо.

"Существует часть Украины, которая не была оккупирована и должна продолжать производство. Мы работаем над созданием инфраструктуры, железнодорожного и портового логистического коридор. Этот коридор позволит портам Триеста и Венеции стать логистической и портовой платформой Украины, учитывая, что ее моря заблокированы", - отметил Урсо.

Он подчеркнул, что Италия является большым партнером Украины и всегда им была.

Напомним, ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявляла, что ее страна планирует весной провести конференцию по восстановлению Украины.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Италии Антонио Таяни, его страна поддержит создание спецтрибунала для РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияПомощь УкраинеВенеция