Италия поддержала создание спецтрибунала для руководства России
Италия поддержит создание специального трибунала для руководства России по военным преступлениям, совершенным в Украине.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa, об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.
Он отметил, что Италия никогда не посылала Украине оружие для ударов по территории России, однако если руководство страны нарушает нормы международного права, то у всех стран должна быть единая позиция.
"Убивать безоружное население - это военное преступление, и мы посмотрим, как в это вмешаться: если будет специальный трибунал, мы не будем против", - заявил Таяни.
Напомним, ранее у президента Владимира Зеленского рассказали о трех моделях создания специального трибунала для России за вторжение в Украину.
Также мы писали, что, по словам заместителя государственного секретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, спецтрибунал для России может быть создан уже к лету 2023 года.
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