Италия поддержала создание спецтрибунала для руководства России

Италия поддержит создание специального трибунала для руководства России по военным преступлениям, совершенным в Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa , об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

Он отметил, что Италия никогда не посылала Украине оружие для ударов по территории России, однако если руководство страны нарушает нормы международного права, то у всех стран должна быть единая позиция.

"Убивать безоружное население - это военное преступление, и мы посмотрим, как в это вмешаться: если будет специальный трибунал, мы не будем против", - заявил Таяни.

Напомним, ранее у президента Владимира Зеленского рассказали о трех моделях создания специального трибунала для России за вторжение в Украину.

Также мы писали, что, по словам заместителя государственного секретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, спецтрибунал для России может быть создан уже к лету 2023 года.

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