RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Италия готова стать гарантом мирного соглашения по Украине, - премьер

Фото: премьер Италии Джорджа Мелони (Getty Image)
Автор: Мария Кучерявец

Италия готова выступить гарантом мирного соглашения по Украине. В связи с этим премьер страны готовит визит в Киев в феврале 2023 года.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время пресс-конференции, посвященной итогам года.

"Италия готова гарантировать мирный процесс. Именно поэтому я планирую поехать в Киев до конца февраля. Потому что я считаю, что 24 февраля - это год после начала полномасштабной войны в Украине, - это дата, к которой, по моему мнению, могут быть сделаны некоторые инициативы", - заявила Мелони.

По ее словам, необходимо приложить усилия, чтобы получать сигналы от обеих сторон, но "нет больших сигналов от России". При этом министр выразила надежду, что Москва "осознает огромную ошибку", которую совершает, а до этого Италия будет защищать Украину.

"Мы будем защищать международные права, суверенитет и свободу Украины", - подытожила Мелони.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони провели телефонный разговор.

В ходе которого Мелони подтвердила максимальную приверженность Италии всем действиям по достижению справедливого мира и сообщила о рассмотрении вопроса о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияРимВойна России против УкраиныГарантии безопасности