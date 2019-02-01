Італія в ЄС заблокувала визнання Гуайдо президентом Венесуели

Пропозиція визнати Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели висунуло МЗС Швеції

Италия накануне на заседании глав Министерств иностранных дел стран Европейского союза в Бухаресте заблокировала компромиссное предложение ЕС о признании президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ANSA.

Предложение признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы до проведения выборов на встрече выдвинуло министерство иностранных дел Швеции. При этом решение не имело своей целью признать Гуайдо официально, но намекало на это.

Напомним, сегодня сообщалось, что высокий представитель ЕС Федерика Могерини заявила о создании международной контактной группы по ситуации в Венесуэле. По ее словам, задачей международной контактной группы станет наработка общего понимания и скоординированных подходов для разрешения ситуации в Венесуэле мирным и демократическим путем.

Кроме того, депутаты Европарламента проголосовали за то, чтобы признать оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо законным временным президентом страны.

Ранее сообщалось, что с начала протестов в Венесуэле погибли 35 человек в 10 штатах.