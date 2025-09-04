Подрыв "Северных потоков": суд Италии отложил решение об экстрадиции экс-капитана ВСУ

Суд в Италии колеблется с экстрадицией бывшего капитана украинской армии Сергея Кузнецова в Германию, которая подозревает его в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bologna Today .

Как пишет издание, Апелляционный суд Болоньи отложил до вторника, 9 сентября, принятие решения по запросу Германии об экстрадиции 49-летнего Сергея Кузнецова, бывшего капитана украинской армии.

Его задержали 20 августа в Римини во время отдыха с семьей. Немецкая сторона подозревает его в участии в диверсии газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море в сентябре 2022 года.

После пятичасового заседания суд согласился с ходатайством адвоката Николы Канестрини о необходимости пересмотра условий содержания под стражей в немецких тюрьмах.

Генпрокурор, который сначала поддержал экстрадицию, также настоял на дополнительном расследовании, что и стало основанием для отложения решения.

Защита Кузнецова ссылается на принцип функционального иммунитета, согласно которому действия, совершенные от имени государства в военное время, не подлежат уголовному преследованию.

Также упоминается прецедент 2008 года по делу Калипари, когда был применен "принцип флага", который запрещает преследовать иностранного военного за служебные действия.

Адвокаты отмечают, что экстрадиция может привести к нарушению основных прав Кузнецова.

Они указывают на сообщения Национального агентства по предотвращению пыток, которое фиксировало переполненность в немецких тюрьмах, случаи содержания людей в камерах без окон и на матрасах на полу.

Сам Кузнецов категорически отрицает любую причастность к подрыву газопроводов и сейчас находится под стражей в Италии, ожидая окончательного решения суда.