RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Италия поможет с восстановлением Спасо-Преображенского собора в Одессе

Фото: Италия поможет с восстановлением Спасо-Преображенского собора в Одессе (twitter.com/Antonio_Tajani)
Автор: Наталия Гурковская

Италия будет в авангарде реконструкции Одессы после российских обстрелов. В частности, итальянское правительство готово приобщиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Италии в Украине.

Так, глава Совета министров Италии Джорджа Мелони отметила, что оккупанты уничтожают европейскую цивилизацию, ее священные символы.

"Свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит. Италия, с ее уникальным в мире опытом в регистрационной отрасли, готова приобщиться к восстановлению собора и других сокровищ культурного наследия Украины", - добавила она.

В свою очередь, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отметил, что уничтожение части Спасо-Преображенского собора "мерзкий поступок".

"Италия, поддержав Одессу при внесении ее в список культурного наследия ЮНЕСКО, будет одной из первых, кто будет восстанавливать город", - добавил он.

Обстрел Одессы

Российские войска обстреляли Одессу в ночь на воскресенье, 23 июля. Больше 20 человек получили ранения, один погиб. Кроме того, из-за обстрела был частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Детальнее об обстреле Одессы и о том, чем примечателен собор - читайте в материалах РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаИталия