Италия поможет с восстановлением Спасо-Преображенского собора в Одессе

Так, глава Совета министров Италии Джорджа Мелони отметила, что оккупанты уничтожают европейскую цивилизацию, ее священные символы.

"Свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит. Италия, с ее уникальным в мире опытом в регистрационной отрасли, готова приобщиться к восстановлению собора и других сокровищ культурного наследия Украины", - добавила она.

В свою очередь, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отметил, что уничтожение части Спасо-Преображенского собора "мерзкий поступок".

"Италия, поддержав Одессу при внесении ее в список культурного наследия ЮНЕСКО, будет одной из первых, кто будет восстанавливать город", - добавил он.

Обстрел Одессы

Российские войска обстреляли Одессу в ночь на воскресенье, 23 июля. Больше 20 человек получили ранения, один погиб. Кроме того, из-за обстрела был частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Детальнее об обстреле Одессы и о том, чем примечателен собор - читайте в материалах РБК-Украина.