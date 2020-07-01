Італія не відкриватиме кордони, попри рішення ЄС

Італія не буде відкривати кордони для громадян третіх країн через побоювання, що це може призвести до нової хвилі заражень коронавірусом. Під заборону підпали й країни, які були визнані Радою Євросоюзу як безпечні.

Про це повідомляє The Local.

Як повідомляється, уряд зберіг заборону на поїздки туристам до Італії, а також в країні й надалі будуть діяти правила карантину для осіб, які прибувають з інших країн. Однак рішення щодо вільного пересування в і з країн ЄС і країн Шенгенської зони, включаючи Велику Британію - не буде скасоване.

Крім того, влада Італії може запровадити поліцейські перевірки по всій країні, щоб виявляти людей, які прибули з країни, що не входить в ЄС. Таким іноземцям доведеться залишатися на карантині протягом двох тижнів.

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца заявив, що глобальна ситуація з поширенням коронавірусу залишається дуже складною.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу оприлюднила список з 14 країн, для яких відкриють зовнішні кордони.

Крім того, станом на сьогодні Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія відкрили свої кордони для України.

Раніше в МОЗ пояснили обмеження на в'їзд українцям в Європейський Союз.