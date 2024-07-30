Италия по запросу Украины арестовала активы бизнесмена из РФ Федорычева, - СМИ

Напомним, что в прошлом году Федоричев заявлял, что компания ТИС выделит 400 тысяч долларов в защиту Одесской области от "Шахедов".

Отметим, что по состоянию на 2020 год группа терминалов "ТИС" была крупнейшим стивидорным оператором в Украине. В группу входят пять терминалов: "ТИС-Уголь", "ТИС-Рыжая", "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минеральные удобрения" и "ТИС-Контейнерный терминал. Грузооборот группы в 2019 году превысил 33 млн тонн.

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