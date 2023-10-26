Терминалы порта "Южный" выделили средства для дополнительной защиты Одессы от "Шахедов"

Терминалы порта Южный "ТИС-Зерно", "ТИС-Минудобрения", "ТИС-уголь" и ГП "Ворлд ТИС-Южный" выделят 400 тыс. долларов на создание дополнительных передвижных групп противовоздушной обороны для защиты Одессы и ее жителей от атак "шахедов" ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу терминала "ТИС-Зерно".

Половину суммы, 200 тыс. долларов, на закупку дополнительного ПВО выделяет венгерский владелец группы "ТИС" Алексей Федоричев.

"Безопасность и защита украинцев - важнейший вопрос современности. Руководство страны, украинское правительство и Вооруженные силы Украины делают от себя все возможное, чтобы обеспечить эту защиту. Однако и бизнес не должен стоять в стороне от этих процессов. Только совместными усилиями мы сохраним украинскую землю и людей", - цитирует пресс-служба слова Алексея Федоричева.

В настоящее время распределением средств и контролем за выполнением этого проекта будет заниматься Благотворительный фонд "Фонд Алексея Ставницера". Первые транши благотворительных взносов уже начали поступать.

"Закупленное оборудование будет передано подразделениям ВСУ, от которых уже поступили соответствующие запросы на фонд. Новые передвижные группы будут защищать город в целом", - сообщают в фонде.

Сколько планируется закупить оборудование для передвижных групп противовоздушной обороны за эти средства, пока не сообщается по соображениям безопасности.

Напомним, "ТИС-Зерно" - украинский морской терминал по перевалке зерновых грузов. Основан ООО "ТИС-Зерно" в 1999 году. Владелец 100% акций терминала - венгерский бизнесмен Алексей Федоричев.

Терминал расположен в акватории порта "Южный", северо-восточнее Одессы. Занимает земельный участок площадью 14 га. Перевалка грузов осуществляется через модернизированный причал №16 (длина - 279 м, глубина у границы - 14 м).

Мощность перевалки грузов - 7 млн т в год. Мощность одновременного хранения складов - 460 тыс. т. Мощность напольного состава зерна - 120 тыс. тонн (крупнейший в Европе).