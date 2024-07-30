Італія на запит України арештувала активи бізнесмена з РФ Федоричева, - ЗМІ

В Україні Федоричева підозрюють у незаконному отриманні портових зборів.

Російський мільйонер є президентом баскетбольного клубу "Монако". Він володіє історичним замком Торро дель Галло у Флоренції, а також є співвласником компанії "Тис", яка володіє причалами в українських портах.

В італійській прокуратурі повідомили, не називаючи імені, що російський бізнесмен перебуває під слідством у справі про шахрайство щодо української держкомпанії, що займається збутом сільськогосподарської продукції, підкуп держслужбовців та відмивання грошей.