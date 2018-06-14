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Інтерв'ю

В Італії чекають вибачень від Макрона щодо ситуації з мігрантами

НовиниПолітика    14.06.2018 - 12:41
Фото: Луїджі Ді Майо (luigidimaio.it)
Фото: Луїджі Ді Майо (luigidimaio.it)

Віце-прем'єр Італії зазначив, що у французького лідера ще є час "зробити крок назад" і вибачитися

Віце-прем'єр-міністр Італії Луіджі Ді Майо зазначив, що чекає вибачень від президента Франції Еммануеля Макрона, який назвав дії італійського уряду цинічними після відмови держави приймати судно з мігрантами. Про це повідомляє Reuters.

"Ми чекаємо на вибачення (від Макрона, - ред.). Якщо він вибачиться, то ми зможемо розпочати з білого листа", - зазначив італійський віце-прем'єр та додав, що у французького лідера ще є час зробити крок назад, вибачитися й почати знову.

При цьому джерела зазначають, що Макрон все-таки зателефонував у четвер прем'єр-міністру Італії Джузеппе Конте, однак наразі невідомо про що була розмова.

Нагадаємо, уряд Італії викликав французького посла Крістіана Массі у зв'язку з висловлюваннями президента Франції Еммануеля Макрона в конфлікті навколо прийому судна з біженцями в Середземному морі.

Як повідомлялося раніше, кілька мерів на півдні Італії не згодні з рішенням віце-прем'єра і глави Міністерства внутрішніх справ Маттео Сальвини закрити порти країни для рятувального судна з понад 600 мігрантами на борту.

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Теги публікації: Італія, Еммануель Макрон, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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