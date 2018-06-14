В Италии ждут извинений от Макрона относительно ситуации с мигрантами

Вице-премьер Италии отметил, что у французского лидера еще есть время "сделать шаг назад" и извиниться

Вице-премьер-министр Италии Луиджи Ди Майо отметил, что ждет извинений от президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал действия итальянского правительства циничными после отказа государства принимать судно с мигрантами. Об этом сообщает Reuters.

"Мы ждем извинений (от Макрона, - ред.). Если он извинится, то мы сможем начать с белого листа", - отметил итальянский вице-премьер и добавил, что у французского лидера еще есть время сделать шаг назад, извиниться и начать снова.

При этом источники отмечают, что Макрон все-таки позвонил в четверг премьер-министру Италии Джузеппе Конте, однако пока неизвестно о чем был разговор.

Напомним, правительство Италии вызвало французского посла Кристиана Массе в связи с высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона в конфликте вокруг приема судна с беженцами в Средиземном море.

Как сообщалось ранее, несколько мэров на юге Италии не согласны с решением вице-премьера и главы Министерства внутренних дел Маттео Сальвини закрыть порты страны для спасательного судна с более 600 мигрантами на борту.