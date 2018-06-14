Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Италии ждут извинений от Макрона относительно ситуации с мигрантами

НовостиПолитика    14.06.2018 - 12:41
Фото: Луиджи Ди Майо (luigidimaio.it)
Фото: Луиджи Ди Майо (luigidimaio.it)

Вице-премьер Италии отметил, что у французского лидера еще есть время "сделать шаг назад" и извиниться

Вице-премьер-министр Италии Луиджи Ди Майо отметил, что ждет извинений от президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал действия итальянского правительства циничными после отказа государства принимать судно с мигрантами. Об этом сообщает Reuters.

"Мы ждем извинений (от Макрона, - ред.). Если он извинится, то мы сможем начать с белого листа", - отметил итальянский вице-премьер и добавил, что у французского лидера еще есть время сделать шаг назад, извиниться и начать снова.

При этом источники отмечают, что Макрон все-таки позвонил в четверг премьер-министру Италии Джузеппе Конте, однако пока неизвестно о чем был разговор.

Напомним, правительство Италии вызвало французского посла Кристиана Массе в связи с высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона в конфликте вокруг приема судна с беженцами в Средиземном море.

Как сообщалось ранее, несколько мэров на юге Италии не согласны с решением вице-премьера и главы Министерства внутренних дел Маттео Сальвини закрыть порты страны для спасательного судна с более 600 мигрантами на борту.

Босния и Герцеговина закроет границы, если Австрия заблокирует границу для мигрантов В Италии мэры бунтуют из-за блокады спасательного судна
Теги публикации: Италия, Эммануэль Макрон, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию
Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения
У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске
"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь