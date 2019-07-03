В Італії уперше засудили найманців-бойовиків з Донбасу

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За участь у бойових діях іноземні найманці отримували щомісяця 300-400 євро

В Італії суд міста Генуї виніс вирок трьом бойовикам, які воювали на Донбасі у лавах проросійських військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, 35-річного італійця Антоніо Катальдо, 39-річного албанця Олсі Крутані і 26-річного молдованина Володимира Вербицького засудили за обвинуваченням у вербуванні та проведенні незаконних воєнних дій на користь іноземної держави.

Вказано, що італійця та албанця засудили до 2 років 8 місяців ув’язнення, а молдованин буде відбувати тюремний строк рік і 4 місяці. Прокурор у справі зазначив, що різниця строків перебування у в’язниці пов'язана з тим, що перші двоє ще активно займалися вербуванням іноземців для участі у бойових діях на Донбасі, а третій засуджений був "простим" солдатом.

Зазначається, що всі троє отримували різні грошові суми, щоб воювати разом із бойовиками на Донбасі проти українських військових у 2017-2018 роках. Карабінери зазначають, що за участь у бойових діях іноземні найманці отримували щомісяця 300-400 євро.

Газета La Stampa зауважує, що Катальдо, Крутані та Вербицький стали першими громадянами, котрих засудили в Італії за те, що воювали найманцями фактично на користь Москви.

Так, найманців арештували минулого літа в Італії, коли карабінери викрили організацію, що вербувала найманців для війни на Донбасі. Слідство встановило, що розшуком найманців та відправкою на війну займалися під прикриттям гуманітарних організацій у північному регіоні Лігурії. Слідчі вказують, що до організації входили ще принаймні троє осіб, контакти і місце перебування яких досі не встановлені.

На думку правоохоронців, вони ймовірно переховуються на Донбасі, де мають економічну та логістичну підтримку.

Нагадаємо, в травні військового збройних сил Чехії засудили за звинуваченням у тероризмі за участь у бойових діях на стороні "Донецької народної республіки" на тимчасово окупованій території України.

Як писало РБК-Україна раніше, бразильського бойовика "ДНР" Рафаеля Лусваргі засудили до 13 років в'язниці.