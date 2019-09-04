В Італії затвердили новий уряд з попереднім прем'єром

В уряді Італії дві партії досягли коаліційної угоди, узгодивши склад нового уряду, який надалі очолюватиме Джузеппе Конте на посаді прем'єр-міністра. Про це передає РБК-Україна із посиланням на BBC.

Тепер коаліція в італійському уряді складатиметься із представників Демократичної партії Італії і Руху п’яти зірок. Таким чином країна уникне проведення дострокових виборів.

"Члени популістського руху п'яти зірок проголосували за підтримку формування уряду з лівоцентристами, припинивши політичну кризу в Італії", - зазначили обидві партії після онлайн-голосування.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив 20 серпня 2019 про те, що йде у відставку. Також додав, що робота його уряду закінчується. Крім того, Конте звинуватив у безвідповідальності свого заступника - міністра внутрішніх справ і лідера однієї з двох правлячих партій ("Ліги", - ред.) - Маттео Сальвіні, назвавши його опортуністом.

Через два дні італійські ЗМІ поширили інформацію, що заступник голови Конституційного суду Марта Картабія може вперше в історії стати жінкою-прем'єр-міністром Італії.

У вівторок, 3 серпня, стало відво, що представник політика Маттео Сальвіні ("Ліга Півночі") обговорював можливу нафтову угоду для фінансування правої партії із росіянами Андрієм Харченком та Іллею Якуніним. Зазначається, що розмову сторін записано на плівку, яку має BuzzFeed.