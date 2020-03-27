В Італії за добу від коронавірусу померли майже тисяча осіб

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Загальне число жертв склало 9134

В Італії за добу від коронавірусної інфекції померли 919 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Metro.

За словами комісара щодо надзвичайної ситуації в охороні здоров'я Доменіко Аркур, загальне число жертв вірусу досягло 9134.

"Сьогодні дані про перебіг епідемії говорять про одужання 589 осіб, їх число дійшло до 10 950", - сказав Аркури.

На даний момент коронавірусом інфіковані 66414 італійців, за добу цей показник виріс на 4401 випадку.

Нагадаємо, південь Італії може стати новим епіцентром коронавірусу. Про це глава регіону Кампанія Вінченцо Де Лука поскаржився у своєму листі прем'єр-міністру, вказавши, що спостерігається різке зростання смертності в регіоні.

Крім того, лідер політичної партії Італії "Ліга", колишній віце-прем'єр Маттео Салвини пригрозив виходом країни з Європейського союзу через ситуацію з коронавірусом. При цьому він розкритикував Євросоюз за зволікання у прийнятті заходів з подолання наслідків пандемії коронавіруса.