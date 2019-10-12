В Італії суд присяжних пояснив вирок Марківу

Суд присяжних міста Павії оприлюднив мотивувальну частину вироку українському військовому Віталію Марківу. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як відомо, 12 липня його засудили до 24 років в'язниці за причетність до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі 5 років тому. Присяжні вважають, що солдат Національної гвардії України активно сприяв умисному вбивству іноземних журналістів на околиці окупованого тоді бойовиками Слов'янська.

"В засідці проти журналістів Марків брав активну участь", - йдеться у підсумковій частині вироку.

Судді констатують, що обвинувачений в той день (24 травня 2014) на горі Карачун зі своєї бойової позиції бачив керамічну фабрику Zeus Ceramica і мав хороший візуальний контроль залізниці, у якій загинули італієць-фотограф і росіянин Андрій Миронов.

"Марків, виконуючи функцію керівника на бойовій позиції, навіть при відсутності всякого наміру збройної атаки з боку противника, запідозривши пересування журналістів за напрямом поїзда, почав діяти, "стріляючи в усе, що рухалося в радіусі двох кілометрів", і схоже, це була звичайна практика спільних військових дій Національної гвардії і війська", - пишуть присяжні в тексті-мотивації вироку.

Як стверджують судді, "сам обвинувачений підтвердив таку реконструкцію фактів, коли заявив, що навіть при відсутності фази активного протистояння і людей у формі сепаратистів, було нормальним підозріло спостерігати за цивільними як ймовірними противниками, адже вони могли надати корисну інформацію сепаратистам".

Таким чином, йдеться у документі, використовуючи АК74 обвинувачений брав участь у першій стрільбі проти журналістів біля стіни фабрики Zeus Ceramica.

"Не зумівши досягти мети (журналістів) з допомогою автомата Калашникова, він продовжував їх відслідковувати через оптичний прилад зброї з метою потрапити на таксі, щоб перешкодити втечі, зупинити і знищити суб'єктів (журналістів) в лісі, де вони зникли. Потім за допомогою радіопристрою, яким володів Марків, він повідомив армії координати жертв, допомагаючи спрямувати вогонь у їх напрямку. Внаслідок тих пострілів французький журналіст Вільям Ругелон отримав поранення в ногу, а для Роккеллі і Миронова вони стали смертельними", - так відтворили перебіг подій присяжні судді.

Суд присяжних Павії наважився стверджувати, що "Марків виконував явно незаконний наказ, який порушує положення IV Женевської конвенції 1950 по захисту цивільних під час війни".

Нагадаємо, Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 за звинуваченням у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 під час бойових дій сил АТО з бойовиками-сепаратистами Гиркина в місті Слов'янськ Донецької області.

РБК-Україна повідомляло, що суд в Італії відхилив клопотання колишнього бійця Національної гвардії Віталія Марківа та не змінив йому запобіжний захід із взяття на домашній арешт.