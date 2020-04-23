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В Італії стрімко знижується число інфікованих коронавірусом

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 21:18
В Італії стрімко знижується число інфікованих коронавірусом
Ілюстративне фото (flickr)

Всього в країні від вірусу померли 25 549 осіб

В Італії за добу від коронавірусу померли 464 людини. Про це повідомляє Департамент цивільного захисту Італії.

Так, смертність від коронавіруса в Італії зросла до 25 549 осіб, у тому числі на 464 летальних випадки за останню добу. Тепер інфікованих коронавірусом налічується 106 848 осіб, що на 851 особу менше, ніж вчора.

При цьому госпіталізовано 22 871 осіб. За останню добу кількість пацієнтів у лікарнях зменшилася на 934 людини. У відділеннях інтенсивної терапії знаходяться 2 267 пацієнтів, на 117 осіб менше, ніж за минулу добу.

При цьому, кількість людей, які вилікувались і були виписані з лікарні, зросла до 57 576. За останню добу з лікарень було виписано понад 3 тисячі осіб. Ще 81 710 осіб з позитивним результатом на коронавірус знаходяться в ізоляції з симптомами або незначними симптомами.

У цілому кількість інфікованих, померлих і видужали, становить 189 973 людини. За останню добу це число зросло на 2 646 випадків.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу у світі ще не досягла свого піку. Попри зниження захворюваності в Італії та Іспанії, зараз спостерігається стрімке зростання кількості випадків у Великобританії і Туреччини.

Крім того, у ВООЗ повідомляли, що тести на антитіла не можуть визначати імунітет до коронавірусу. Представник ВООЗ Марія Ван Керхове підкреслила, що можливість виявлення імунітету з допомогою таких тестів недоказана.

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