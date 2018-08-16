В Италии при столкновении самолета с проводами погибло 2 человека

Новости Происшествия 16.08.2018 - 05:37
Иллюстративное фото (wikipedia.org)
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Во время полета самолет столкнулся с кабелем линии высокого напряжения

В итальянской провинции Тревизо два человека погибли, когда легкомоторный самолет Piper PA-18 Super Cub столкнулся с кабелем высокого напряжения. Об этом сообщает агентство ANSA

Трагедия произошла около 19:00 по местному времени. Самолет упал в русло реки Пьяве. Сотрудникам спасательных служб пришлось добираться места трагедии вертолетом.

В момент прибытия спасателей к месту происшествия, оба человека, которые находились внутри борта успели обгореть.

Напомним, в Канаде при крушении ретро-самолета пострадали 5 человек. Все пятеро пострадавших, которые находились на борту самолета, были госпитализированы.

 

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