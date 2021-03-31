В Італії повідомили про негайне видворення двох російських шпигунів

Міністр закордонних справ Італії Луїджи Ді Майо вручив послу Росії рішучий протест італійського уряду та повідомив про видворення з країни двох російських шпигунів . Він зазначив, що видворення має відбутися "негайно".

Про це голова МЗС Італії поінформував на своїй сторінці у Facebook .

"Ми вручили послу Росії в Італії рішучий протест уряду Італії та повідомили про негайне видворення двох російських чиновників, причетних до цієї дуже серйозної справи. Я дякую нашій розвідці та всім державним органам, які щодня працюють задля безпеки нашої країни", - написав італійський дипломат за результатами зустрічі із послом РФ.

Нагадаємо, 31 березня міністерство закордонних справ Італії викликало російського посла Сергія Разова після затримання двох осіб за звинуваченням у шпигунстві на користь Російської Федерації. Серед затриманих офіцер російського посольства.

30 березня в Римі затримали офіцера ВМФ Італії та російського офіцера при посольстві РФ за звинуваченням у шпигунстві. Затримання відбулося після того, як італійський офіцер передав росіянину секретну інформацію.

Нещодавно декількох осіб за підозрою в шпигунстві на користь Росії затримали в Болгарії. Затримані не були росіянами.

Також повідомлялося, що Швеція викрила шпигуна, який передавав Росії відомості про Volvo і Scania.

Крім цього РБК-Україна писало, що в серпні минулого року Австрія вперше в історії вислала російського дипломата через шпигунський скандал.