З Італії сьогодні повернуться ще майже 180 українців

У понеділок, 23 березня, з італійського міста Неаполь повернуться додому ще 178 українців в рамках евакуації через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства України в Італії в Facebook.

Повідомляється, що після тривалої безперервної роботи українських дипломатів, консулів і персоналу авіакомпанії SkyUp 178 українця вилетіли до Києва спецрейсом з Неаполя.

"Пасажири були допущені на борт після того, як фахівці провели температурний скринінг", - йдеться в повідомленні.

За даними Міністерства закордонних справ, станом на ранок 23 березня в Україну за сприяння дипломатів повернулося понад 70 тисяч громадян. 155 українців перебувають на карантині за кордоном, 18 проходять лікування від коронавіруса COVID-19.

Нагадаємо, Укрзалізниця" призначила на 23 березня додатковий поїзд з польського Перемишля для евакуації українців з Польщі. Відправлення поїзда заплановано на 15:50, у Київ він прибуде в 23:59.

Додамо, що на засіданні РНБО 13 березня було прийнято рішення про закриття кордону для іноземців, а також про припинення авіасполучення. На цей час останній день таких обмежень 3 квітня, але дата може бути переглянута.