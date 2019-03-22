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Наступне судове засідання в Італії у справі Марківа скасували

Новини » Суспільство    22.03.2019 - 21:21
Наступне судове засідання в Італії у справі Марківа скасували
Фото: Віталій Марків (facebook.com/arsen.avakov.1)

Засідання перенесли через неготовність українських свідків-військових

У місті Павії на півночі Італії 22 березня відбулося одинадцяте засідання суду щодо обвинувачення нацгвардійця Віталія Марківа у причетності до загибелі італійського фоторепортера на Донбасі 24 травня 2014 року. Про це повідомляє РБК-Українна з посиланням на "Радіо Свобода".

Суд присяжних намагався з’ясувати достовірність так званої "довідки 9 свідків захисту". Цей документ, знайдений слідчими на пропагандистському сайті "Русская весна", раніше прокурор цитував як офіційну довідку командування Нацгвардії України. Адвокати захисту вважають документ фейком.

Сьогодні версію захисту підтвердила перший свідок з України Наталія Чернолуцька, керівник юридичної служби військової частини №3066 Національної гвардії. За її словами, під час внутрішнього розслідування з’ясувалося, що подібної довідки в Нацгвардії не видавали і її немає в реєстрі документації.

На прохання захисту суддя скасувала засідання, яке планувалося на 29 березня через неготовність українських свідків-військових.

Захисники Марківа констатують, що судовий процес затягується. Прокурор обвинувачення Андреа Дзанончеллі, зі свого боку, вважає згаданих свідків неважливими у перебігу процесу.

Чергове засідання суду відбудеться 12 квітня, коли слухатимуть італійських свідків захисту: експерта з балістики та колишнього посла Італії в Україні Фабріціо Романо. Оприлюднено такж графік подальших засідань: 17 травня, 14 червня і 21 червня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 6 липня поточного року в Італії почався судовий процес у справі Марківа, якого звинувачують у причетності до вбивств італійського фотографа Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова і в спробі вбивства французького фоторепортера Вільяма Ругелона під час воєнних дій біля Слов'янська (Донецька область).

За словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, Марків не міг бути причетний до загибелі громадянина Італії і Україна готова надати суду всі документи по даній справі.

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