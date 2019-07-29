ru
ua

В Італії літак впав на автостраду


Пілот легкомоторного літака загинув

У результаті падіння одномісного легкомоторного літака на автостраду А-26 у місті Алессандрія (Італія) загинув пілот. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на

Інцидент стався поблизу міста Алессандрія на автостраді, що сполучає північноіталійські області Лігурія і П'ємонт, коли рух на автотрасі було не надто активним, завдяки чому постраждалих окрім пілота літака немає.

"Літак зробив ризикований маневр і впав на резервну смугу, не зачепивши ні одного автомобіля. У результаті аварії чоловік, який перпебував за штурвалом загинув, його особа поки не встановлена", - йдеться у повідомленні.

На місце інциденту негайно прибули пожежники і співробітники поліції. У даний час експерти намагаються відновити обставини події. Насамперед, передбачається з'ясувати, впав літак на дорогу чи пілот намагався здійснити екстрену посадку на автостраді.

Нагадаємо, у селі Погорілівка Чернівецької області упав дельтоплан, в результаті чого постраждали двоє людей.

Також 27 червня поблизу міста Кобеляки (Полтавська область) відбулося падіння дельтаплану, у результаті чого загинули дві людини.

Відзначимо, раніше у Полтавській області сталася аварія легкомоторного літака АН-2. Тоді постраждали дві людини. Літак розбився поблизу села Млини, Лохвицького району. Він летів на обприскування сільськогосподарських посівів.

Помер актор Рутгер Хауер Зеленський вимагає звільнити очільника поліції Дніпропетровської області
Читати всі новини