В Італії п'ятий день поспіль спостерігається зниження хворих коронавірусом

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Всього в країні хворіють 106 527 осіб

В Італії продовжує спостерігатися зниження кількості активних хворих коронавірусом, незважаючи на зростання кількості нових заражень. Про це повідомляє ASNA з посиланням на Управління цивільного захисту Італії.

Повідомляється, що на даний момент в країні перебуває 106 527 активних хворих COVID-19, що на 321 менше, ніж було зафіксовано 23 квітня.

При цьому за добу підтвердили 3021 нове захворювання коронавірусом, що на 375 випадків більше, ніж було 23 квітня - 2646.

Всього в країні заразилися коронавірусом 192 994 особи, з них 25 969 померли (420 за сьогодні), одужали - 60 498 (2922 - сьогодні).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за даними дослідження вчених, Італію коронавірус міг потрапити ще в січні, незважаючи на те, що масове тестування почали робити лише з 21 лютого.

Також повідомлялося, що в світі вже зафіксовано понад 190 тисяч смертей від коронавірусної інфекції. Найбільша кількість у США - близько 50 тисяч. Всього заразилися вже понад 2,7 млн чоловік, одужали понад 745 тисяч пацієнтів.