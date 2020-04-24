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Число жертв коронавіруса у світі перевищило 190 тис. людей

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 03:58
Число жертв коронавіруса у світі перевищило 190 тис. людей
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Всього в світі 2,7 млн заражених

У світі вже зафіксовано понад 190 тис. смертей від коронавирусной інфекції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Worldometers, який веде статистику по COVID-19.

Найбільше смертей зафіксовано у США (49,769), на другому місці Італія (25,549), на третьому - Іспанія (22,157). Крім того, велика кількість померлих у Франції (21,856) і Великобританії (18,738).

Крім того, у світі зафіксовано вже понад 2,7 млн заражених коронавірусом. З них - майже 60 тис. осіб у важкому стані.

Одужати з початку пандемії вдалося більш 745 тис. чоловік.

Раніше повідомлялося, що близько половини жертв коронавіруса в Європі були постояльцями будинків престарілих та інтернатів. Люди, які страждають від фізичних чи розумових недоліків у старшому віці, за даними ВООЗ, більш уразливі до коронавіруса.

Зазначимо, станом на ранок 23 квітня у світі кількість жертв коронавіруса перевищило 183 тисячі осіб. Всього в світі захворіли COVID-19 понад 2,6 млн осіб у близько 200 країнах і регіонах по всьому світу.

Пандемія перетворюється на кризу у сфері прав людини, - генсек ООН Пікового зростання захворювання на коронавірус наразі немає, - Ляшко
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