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В Італії припинили робити щеплення вакциною AstraZeneca людям молодше 60 років

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Рим, П'ятниця 11 червня 2021 19:31
В Італії припинили робити щеплення вакциною AstraZeneca людям молодше 60 років Фото: в Італії заборонили прищеплювати вакциною AstraZeneca людей старше 60 років (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Італії постановила не використовувати препарат компанії AstraZeneca для вакцинації людей молодше 60 років. Це категорії другою дозою буде вводитися інший тип вакцини.

Про це повідомив представник італійського науково-технічного комітету, що займається виробленням рекомендацій уряду, Франко Локателлі, передає телеканал Rai News 24.

"Враховуючи зміну епідемічної ситуації і співвідношення користі і ризиків (побічних ефектів - ред.), комітет рекомендує вакцину AstraZeneca - ред.) людям виключно старше 60 років при першій ін'єкції", - сказав Локателлі.

За його словами, тим, хто молодше 60 років друга доза вакцини від коронавірусу буде вводитися іншим типом препарату. Він запевнив, що жодних даних про негативний ефект при комбінуванні препаратів різних типів немає.

Нагадаємо, раніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про виникнення синдрому підвищеної проникності стінки капілярів, як можливий побічний ефект після вакцинації британським препаратом AstraZeneca. В EMA переконані, що від вакцини також варто відмовитися людям, які раніше страждали від вищевказаного синдрому.

Зазначимо, 2 квітня в Британії повідомили про 30 випадків виникнення тромбозів у пацієнтів перед цим вакцинувалися препаратом AstraZeneca.

Зокрема, в рідкісних випадках вакцинація AstraZeneca може призвести до утворення, втім, користь від вакцини перевищує можливі ризики.

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