В Италии прекратили делать прививки вакциной AstraZeneca людям младше 60 лет

Власти Италии постановили не использовать препарат компании AstraZeneca для вакцинации людей младше 60 лет. Это категории второй дозой будет вводиться другой тип вакцины.

По его словам, тем, кто младше 60 лет вторая доза вакцины от коронавируса будет вводиться другим типом препарата. Он заверил, что никаких данных о негативном эффекте при комбинировании препаратов разных типов нет.

"Учитывая изменение эпидемической ситуации и соотношения пользы и рисков (побочных эффектов - ред.), комитет рекомендует вакцину AstraZeneca - ред.) людям исключительно старше 60 лет при первой инъекции", - сказал Локателли.

Напомним, ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о возникновении синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров, как возможный побочный эффект после вакцинации британским препаратом AstraZeneca. В EMA убеждены, что от вакцины также стоит отказаться людям, которые ранее страдали от вышеуказанного синдрома.

Отметим, 2 апреля в Британии сообщили о 30 случаев возникновения тромбозов у пациентов перед этим вакцинировались препаратом AstraZeneca.

В частности, в редких случаях вакцинация AstraZeneca может привести к образованию тромбов, впрочем, польза от вакцины превышает возможные риски.