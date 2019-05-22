В Італії потрапив у ДТП автобус із російськими туристами, є жертви

Біля італійського міста Сієна у регіоні Тоскана потрапив в аварію автобус з туристами, імовірно громадянами Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та місцевих рятувальників.

Наголошується, що в автобусі знаходилося близько 60 туристів. ДТП сталася о 9:30 за місцевим часом на трасі, що з'єднує Сієну з Флоренцією. Згідно з першим свідченнями, люди опинилися заблокованими в автобусі.

У російському посольстві в Римі повідомили, що вони отримали сигнал від Департаменту цивільного захисту Італії про ДТП за участю туристичного автобуса.

"Попередньо відомо, що одна людина загинула, 10 постраждали", - зазначили в посольстві.

Працівники дипломатичної місії перевіряють цю інформацію, на місце направлені дипломати, які повинні поспілкуватися з постраждалими.

Фото: ДТП в Італії (twitter.com/emergenzavvf)

Нагадаємо, вночі 30 квітня в Росії в Орловській зіткнулися рейсовий автобус, що їхав з Києва, і вантажний автомобіль "КамАЗ". В результаті ДТП постраждало 26 осіб.