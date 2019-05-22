В Италии попал в ДТП автобус с российскими туристами, есть жертвы

Около итальянского города Сиена в регионе Тоскана попал в аварию автобус с туристами, предположительно гражданами Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и местных спасателей.

Отмечается, что в автобусе находилось около 60 туристов. ДТП произошло в 9:30 по местному времени на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией. Согласно первым свидетельствам, люди оказались заблокированы в перевернувшемся автобусе.

В российском посольстве в Риме сообщили, что они получили сигнал от Департамента гражданской защиты Италии о произошедшем ДТП с участием туристического автобуса.

"Предварительно известно, что один человек погиб, 10 пострадали", - указали в посольстве.

Сотрудники дипломатической миссии проверяют эту информацию, на место направлены дипломаты, которые должны пообщаться с пострадавшими.

Фото: ДТП в Италии (twitter.com/emergenzavvf)

Напомним, ночью 30 апреля в России в Орловской столкнулись рейсовый автобус, ехавший из Киева, и грузовой автомобиль "КамАЗ". В результате ДТП пострадали 26 человек.