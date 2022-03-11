RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Італії планують розміщувати біженців з України в будинках, конфіскованих у мафії

Автор: Валерія Поліщук

Міністр внутрішніх справ Італії Лучана Ламоржезе заявила, що уряд планує розмістити українських біженців у нерухомості, конфіскованій у мафії. За останніми даними, до Італії прибуло близько 28 тисяч українських біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

За словами міністра, для довгострокового розміщення людей було визначено 283 об'єкти нерухомості, конфіскованих у злочинної організації.

Біженцям буде надано доступ до медичного обслуговування, діти навчатимуться в школах, а дорослі отримають дозвіл на роботу.

Італія керує цим процесом в рамках Директиви ЄС про тимчасовий захист-документа, розробленого в 2001 році, але активованого тільки на початку цього місяця, який дозволяє країнам-членам ЄС надавати негайний захист українським біженцям.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІталіяБіженціВійна Росії проти України