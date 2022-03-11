В Италии планируют размещать беженцев из Украины в домах, конфискованных у мафии

Министр внутренних дел Италии Лучана Ламоржезе заявила, что правительство планирует разместить украинских беженцев в недвижимости, конфискованной у мафии. По последним данным, в Италию прибыло около 28 тысяч украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera .

По словам министра, для долгосрочного размещения людей было определено 283 объекта недвижимости, конфискованных у преступной организации.

Беженцам будет предоставлен доступ к медицинскому обслуживанию, дети будут учиться в школах, а взрослые получат разрешение на работу.

Италия управляет этим процессом в рамках директивы ЕС о временной защите - документа, разработанного в 2001 году, но активированного только в начале этого месяца, который позволяет странам-членам ЕС предоставлять немедленную защиту украинским беженцам.