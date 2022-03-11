UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Италии планируют размещать беженцев из Украины в домах, конфискованных у мафии

Автор: Валерия Полищук

Министр внутренних дел Италии Лучана Ламоржезе заявила, что правительство планирует разместить украинских беженцев в недвижимости, конфискованной у мафии. По последним данным, в Италию прибыло около 28 тысяч украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

По словам министра, для долгосрочного размещения людей было определено 283 объекта недвижимости, конфискованных у преступной организации.

Беженцам будет предоставлен доступ к медицинскому обслуживанию, дети будут учиться в школах, а взрослые получат разрешение на работу.

Италия управляет этим процессом в рамках директивы ЕС о временной защите - документа, разработанного в 2001 году, но активированного только в начале этого месяца, который позволяет странам-членам ЕС предоставлять немедленную защиту украинским беженцам.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияБеженцыВойна России против Украины