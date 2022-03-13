Великобританія має намір надати українським біженцям безвіз

Великобританія платитиме людям за те, щоб вони відкрили свої будинки для українських біженців. Таким способом уряд намагається знизити навантаження на східні країни ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нова схема під назвою "Будинки для України" дозволить біженцям з України приїжджати до Великобританії, навіть якщо у них немає родинних зв'язків в країні. Великобританія буде платити британцям по 350 фунтів стерлінгів (456 доларів США) на місяць, якщо вони зможуть надати біженцям вільну кімнату, або квартиру протягом як мінімум шести місяців.

Законодавці від основних політичних партій Британії виступили з критикою уряду, який наполягає на тому, щоб українці отримували візи до прибуття до Великобританії, заявивши, що це ставить бюрократію вище добробуту тих, хто рятується від війни. Політичні сили мають намір скасувати візи для українських біженців.

Уряд заявив, що відповідно до нової схеми представники громадськості, благодійних організацій, підприємств і громадських груп повинні мати можливість пропонувати своє вільне житло через спеціальний сайт.