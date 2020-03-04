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В Італії заборонять рукостискання і поцілунки при зустрічі через коронавірус

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 15:13
В Італії заборонять рукостискання і поцілунки при зустрічі через коронавірус
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Також серед нових правил - скасування всіх конгресів і конференцій

Уряд Італії, у зв'язку із поширенням коронавірусу в країні, готує нові заходи для запобігання поширенню інфекції, серед яких - дистанція не менше метра між людьми в громадських місцях, вітання на відстані без рукостискання і обіймів з поцілунками. Про це повідомляє Corriere della Sera.

Також серед нових правил - скасування всіх конгресів і конференцій, головним чином на медичні теми. Оголошено про перенесення з квітня на червень винної виставки-ярмарки "Вініталі" у Вероні і скасування березневого напівмарафону Рим - Осетія.

Уряд також може розширити територію "червоної зони", в яку поки входять 10 міст північної області Ломбардія і одне місто сусідньої Венето, де виникли локальні спалахи коронавірусу.

Зазначимо, станом на вечір 3 березня, коронавірусом в Італії заразилися 2263 людини, 239 очікують лабораторного підтвердження наявності інфекції. Ще 160 громадян одужали. Найбільше випадків зараження зафіксовано в Ломбардії - 1326. Кількість смертельних випадків від коронавірусу COVID-19 в Італії - 72 особи.

Нагадаємо, на території 34 країн Європи зареєстровано 3 тисячі 365 випадків захворювання коронавірусом та 85 летальних випадків.

У всьому світі понад 93 тис. осіб були інфіковані та понад 3,1 тис. померли від коронавірусу Covid-19. Число країн, уражених цим вірусом, перевищило 70.

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