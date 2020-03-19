ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Італії від коронавірусу померло ще 427 людей

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 20:10
В Італії від коронавірусу померло ще 427 людей
Ілюстративне фото (flickr.com hospitalclinic)

Кількість летальних випадків у країні зросла до 3405 осіб

За минулу добу в Італії від коронавірусу померли 427 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

За словами голови департаменту цивільної оборони Анджело Бореллі, кількість летальних випадків у країні зросла до 3405 осіб. Також на 4 480 осіб збільшилося число заражених коронавірусом в країні. Загальна кількість інфікованих COVID-19 в Італії досягла 41 035 людей.

Бореллі додав, що сьогодні 2 498 пацієнтів були госпіталізовані до реанімації, це на 241 більше, ніж учора. З них трохи більше тисячі перебувають в Ломбардії - епіцентрі спалаху коронавірусу в Італії.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що карантин в країні, який оголосили до 3 квітня, має бути продовжений через пандемію коронавірусу, яка не вщухає.

Також РБК-Україна повідомляло, що смертність від коронавірусу в Італії у 8 разів вища, ніж в Китаї.

Трамп хоче лікувати заражених коронавірусом вакциною від малярії Коронавірус в Україні і світі: головні новини 19 березня
Новини України ІталіяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся