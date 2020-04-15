В Італії від коронавірусу померло 150 медпрацівників

В Італії жертвами захворювання на коронавірус стали 150 медичних працівників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське агентство ANSA.

За даними Національної федерації медичних гільдій Італії, у середу від коронавірусу померли ще четверо лікарів. Жертвами хвороби стали двоє сімейних лікарів, стоматолог та SERD-лікар. Серед них пенсіонери, які повернулися до роботи для боротьби з поширенням епідемії. Так, загальна кількість померлих від COVID-19 лікарів досягла 120.

При цьому до 30 зросло число померлих від коронавірусу медичних сестер. У середу стало відомо про смерть ще 2 медсестер. Понад 30% померлих медсестер працювали у будинках догляду за літніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив про продовження карантину в країні. Карантин через коронавірус в Італії триватиме до 3 травня.

Крім того, 9 квітня РБК-Україна писало, що в Італії від коронавірусу померли понад 100 медичних працівників. При цьому кількість заражених коронавірусом медиків складала понад 12 тисяч. Більша частина хворих - медичні сестри.