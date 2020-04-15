В Италии от коронавируса умерли 150 медработников

В Италии жертвами заболевания коронавирусом стали 150 медицинских работников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

По данным Национальной федерации медицинских гильдий Италии, в среду от коронавируса умерли еще четверо врачей. Жертвами болезни стали двое семейных врачей, стоматолог и SERD-врач. Среди них пенсионеры, которые вернулись к работе для борьбы с распространением эпидемии. Так, общее количество умерших от COVID-19 врачей достигло 120.

При этом до 30 возросло число умерших от коронавируса медицинских сестер. В среду стало известно о смерти еще 2 медсестер. Более 30% умерших медсестер работали в домах по уходу за пожилыми.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о продлении карантина в стране. Карантин из-за коронавируса в Италии продлится до 3 мая.

Кроме того, 9 апреля РБК-Украина писало, что в Италии от коронавируса умерли более 100 медицинских работников. При этом количество зараженных коронавирусом медиков составляло более 12 тысяч. Большая часть заболевших - медицинские сестры.