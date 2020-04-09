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В Італії від коронавірусу померли більше 100 медиків

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 16:08
В Італії від коронавірусу померли більше 100 медиків

Більшу частину заражених з медперсоналу складають медсестри

В Італії понад 100 медичних працівників загинули від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Ansa.

Як повідомляється, в Італії повідомили про смерть ще чотирьох лікарів. Так, на сьогодні кількість загиблих медиків зросло до 100, а заражених серед них складає 12 681 особа. До хворого медперсоналу відносяться лікарі, медсестри, лаборанти, водії швидкої допомоги та допоміжні працівники. Більшу частину заражених складають медсестри.

Профспілки вже кілька тижнів наголошують на тому, що ті, хто працює в контакті з пацієнтами з коронавірусом, повинні мати можливість робити це безпечно і з допомогою відповідних засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, у разі подальшого зниження захворюваності коронавірусом Італія буде готова частково послабити карантинні обмеження вже до кінця квітня.

Також Міністерство охорони здоров'я Італії повідомило, що за добу в країні від коронавірусу вилікувалися 2099 осіб, що є рекордним показником з початку епідемії. Загальне число тих, хто видужав від інфекції, зросло до 26,5 тис. осіб.

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