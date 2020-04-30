Франція закликала достроково завершити всі провідні європейські чемпіонати

Фото: чемпіонат Франції не буде дограний (twitter.com/LFPfr)

Ліга 1 точно не буде дограна

Президент Франції Еммануель Макрон виступає проти відновлення футбольного сезону в Іспанії, Італії, Німеччини та Англії через загрозу поширення коронавірусу. Про це повідомляє Le Parisien.

У вівторок, 28 квітня, чемпіонат Франції був достроково завершений через пандемію коронавірусу. Інші країни повинні ухвалити рішення найближчими днями.

За даними видання, високопоставлені чиновники французького уряду ведуть переговори з колегами з європейських країн про дострокове завершення сезону.

Крім французької Ліги 1 рішення не догравати сезон прийняла Королівська футбольна федерація Нідерландів. Подібному прикладу можуть послідувати і в Бельгії.

Нагадаємо, УЄФА наполегливо рекомендував дограти сезон-2019/2020. Європейські ліги повинні надати свої плани щодо відновлення чи дострокового завершення внутрішніх змагань до 25 травня.

Організація повідомила всім членів, що дострокове завершення кампанії можливо лише в тому випадку, якщо матчі неможливо дограти через заборону уряду. В іншому випадку клуби будуть недопущені до єврокубків.