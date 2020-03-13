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В Італії за день від коронавірусу померла рекордна кількість людей

Новини » Надзвичайні події     13.03.2020 - 19:40
В Італії за день від коронавірусу померла рекордна кількість людей
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

За день від вірусу померли 250 осіб

Влада Італії заявила про 250 нових смертельних випадків від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Таким чином, від вірусу в Італії померли вже 1266 осіб.

За даними місцевої влади, за день COVID-19 заразилися 2116 італійців. Всього в країні налічується 17 тис. 660 випадків зараження коронавірусом. При цьому повідомляється, що інфікованих може бути значно більше.

"Соціальне дистанціювання є ключем до зниження розповсюдження інфекції. Наступні тижні будуть вирішальними та будуть залежати від поведінки кожного окремого громадянина", - зазначив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.

Нагадаємо, сьогодні у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що Європа стала центром пандемії коронавірусу COVID-19.

Також РБК-Україна повідомляло, що в понеділок, 16 березня лідери країн "Великої сімки" (G7) проведуть позачерговий відео-саміт, присвячений спалаху вірусу. Зокрема, лідери G7 мають намір скоординувати зусилля для створення вакцини від COVID-19.

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