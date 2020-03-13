В Италии за день от коронавируса умерло рекордное число людей

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За день от вируса скончались 250 человек

Власти Италии заявили о 250 новых смертельных случаях от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Таким образом, от вируса в Италии умерли уже 1266 человек.

По данным местных властей, за день COVID-19 заразились 2116 итальянцев. Всего в стране насчитывается 17 тыс. 660 случаев заражения коронавирусом. При этом сообщается, что инфицированных может быть значительно больше.

"Социальное дистанцирование является ключом к снижению распространения инфекции. Предстоящие недели будут решающими и будут зависеть от поведения каждого отдельного гражданина", - отметил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Напомним, сегодня во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Европа стала центром пандемии коронавируса COVID-19.

Также РБК-Украина сообщало, что в понедельник, 16 марта лидеры стран "Большой семерки" (G7) проведут внеочередной видео-саммит, посвященный вспышке вируса. В частности, лидеры G7 намерены скоординировать усилия для создания вакцины от COVID-19.