Німеччина готова приймати 25% врятованих на морі біженців з Італії

За рік кількість врятованих на морі мігрантів, які прибули до ФРН із Італії сягнула 561 людини
Німеччина висловила готовність приймати в майбутньому 25 відсотків біженців, які після порятунку на морі опинилися в Італії. Про це заявив міністр внутрішніх справ ФРН Хорст Зеєхофер, передає РБК-Україна з посиланням на DW.
ЗМІ повідомляють, що з аналогічною заявою готова виступити також Франція.
Зеєхофер заявив, що ці заходи повинні допомогти розвантажити Італію.
"Я завжди говорив, що наша міграційна політика гуманна. Ми нікому не дамо потонути", - сказав він.
Голова МВС ФРН вважає, що таке рішення не спричинить суттєвих змін для Німеччини, оскільки вона вже сьогодні фактично приймає майже чверть врятованих на морі та висаджених в Італії біженців.
За даними німецького уряду, за минулі 12 місяців кількість таких мігрантів сягнула 561 людини
23 вересня 2019 року представники Єврокомісії, а також Німеччини, Франції, Італії та Фінляндії зберуться на запрошення Мальти в місті Вітторіоза, щоб обговорити нові правила розподілу біженців всередині ЄС, а в жовтні напрацьовані в результаті цих переговорів пропозиції будуть представлені Європейській раді.
Нагадаємо, 10 вересня під час спроби перетнути Ла-Манш на човнах дорогою з Франції до Великої Британії були арештовані 86 мігрантів.