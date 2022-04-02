В Італії заарештували російську яхту вартістю понад 3 млн євро

В Італії заарештували яхту New Vogue вартістю понад 3 млн євро, що належить російським підданим. Рішення про арешт судна прийняла прокуратура міста Імперія після судового розслідування, розпочатого в березні 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iL Messaggero.
Берегова охорона отримала інформацію про яхту від митних органів "третьої країни" через тимчасовий кризовий центр щодо пов'язаної з вторгненням Росії в Україну, який був створений при Центральному управлінні митної служби.
У березні 30-метрова яхта перебувала в порту міста, за нею пильно спостерігали.
Нагадаємо, раніше Іспанія заарештувала яхту, яка, ймовірно, належить гендиректору "Роснефти" Ігорю Сєчіну.
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