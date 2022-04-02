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В Италии арестовали российскую яхту стоимостью более 3 млн евро

Фото: В Италии арестовали российскую яхту стоимостью более 3 млн евро (flickr.com/didairbus)
Автор: Валерия Полищук

В Италии арестовали яхту New Vogue стоимостью более 3 млн евро, принадлежащую российским подданным. Решение об аресте судна приняла прокуратура города Империя после судебного расследования, начатого в марте 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iL Messaggero.

Береговая охрана получила информацию о яхте от таможенных органов "третьей страны" через временный Кризисный центр по связанной с вторжением России в Украину, который был создан при центральном управлении таможенной службы.

В марте 30-метровая яхта находилась в порту города, за ней пристально наблюдали.

Напомним, ранее Испания арестовала яхту, которая, вероятно, принадлежит гендиректору "Роснефти" Игорю Сечину.

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