В Італії 150 лікарів померли від COVID-19

Медичні працівники складають 10% від загального числа хворих
Щонайменше 150 лікарів в Італії померли після зараження на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Зазначається, що на частку медичних працівників припадає близько 10% всіх інфекцій.
Крім того, італійська організація охорони здоров'я ANAAO розкритикувала указ на 25 млрд євро, схвалений урядом, який спрямовано на зміцнення системи охорони здоров'я.
"Наданого додаткового фінансування недостатньо для того, щоб гарантувати винагороду за всі понаднормові години в період з лютого по березень, щоб протистояти цунамі пацієнтів, які потрапили в лікарні", - йдеться в заяві організації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії п'ятий день поспіль спостерігається зниження хворих коронавірусом. Всього в країні, за даними на 24 квітня, заразилися коронавірусом 192 994 особи, з них 25 969 померли, одужали - 60 498.
Також РБК-Україна писало, що за даними дослідження вчених, Італію коронавірус міг потрапити ще в січні, незважаючи на те, що масове тестування почали робити лише з 21 лютого.