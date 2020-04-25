В Італії 150 лікарів померли від COVID-19

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Медичні працівники складають 10% від загального числа хворих

Щонайменше 150 лікарів в Італії померли після зараження на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що на частку медичних працівників припадає близько 10% всіх інфекцій.

Крім того, італійська організація охорони здоров'я ANAAO розкритикувала указ на 25 млрд євро, схвалений урядом, який спрямовано на зміцнення системи охорони здоров'я.

" Наданого додаткового фінансування недостатньо для того, щоб гарантувати винагороду за всі понаднормові години в період з лютого по березень, щоб протистояти цунамі пацієнтів, які потрапили в лікарні", - йдеться в заяві організації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії п'ятий день поспіль спостерігається зниження хворих коронавірусом. Всього в країні, за даними на 24 квітня, заразилися коронавірусом 192 994 особи, з них 25 969 померли, одужали - 60 498.

Також РБК-Україна писало, що за даними дослідження вчених, Італію коронавірус міг потрапити ще в січні, незважаючи на те, що масове тестування почали робити лише з 21 лютого.