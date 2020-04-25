ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Італії 150 лікарів померли від COVID-19

Новини » Коронавірус     25.04.2020 - 08:11
В Італії 150 лікарів померли від COVID-19
Ілюстративне фото (flickr)

Медичні працівники складають 10% від загального числа хворих

Щонайменше 150 лікарів в Італії померли після зараження на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що на частку медичних працівників припадає близько 10% всіх інфекцій.

Крім того, італійська організація охорони здоров'я ANAAO розкритикувала указ на 25 млрд євро, схвалений урядом, який спрямовано на зміцнення системи охорони здоров'я.

"Наданого додаткового фінансування недостатньо для того, щоб гарантувати винагороду за всі понаднормові години в період з лютого по березень, щоб протистояти цунамі пацієнтів, які потрапили в лікарні", - йдеться в заяві організації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії п'ятий день поспіль спостерігається зниження хворих коронавірусом. Всього в країні, за даними на 24 квітня, заразилися коронавірусом 192 994 особи, з них 25 969 померли, одужали - 60 498.

Також РБК-Україна писало, що за даними дослідження вчених, Італію коронавірус міг потрапити ще в січні, незважаючи на те, що масове тестування почали робити лише з 21 лютого.

Коли в Україні відкриють парки, перукарські та метро: план виходу з карантину Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 25 квітня
Новини України ІталіяКоронавірус
News
On Top