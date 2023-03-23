ISW: войска РФ могут начать наступления на новых направлениях с сомнительной перспективой

Войска РФ перебрасывают подразделения на разные участки фронта в Украине с вероятной целью начать или активизировать наступательные операции на новых направлениях, что вряд ли принесет ощутимых результатов, поскольку общее весеннее наступление оккупантов приближается к кульминации.
Такие выводы делают аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Так, на фоне сообщений Запада о возможной попытке Росармии начать наступление на других направлениях, темпы российских операций вокруг Бахмута выглядят, как замедляющиеся.
Войска РФ предприняли дополнительные несущественны наступательные действия на юге Бахмута, а ВСУ 21 и 22 марта провели контратаки на юго-западной и северо-западной окраинах города.
Как проинформировали в Генштабе ВСУ 22 марта, наступательный потенциал российских войск в районе Бахмута снижается, а украинские официальные лица ранее сообщали об уменьшении количества боевых столкновений в самом городе в последние дни, говорится в публикации.
Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 21 марта, что российские силы могут попытаться провести еще одно наступление, возможно, в разных направлениях. По оценке Минобороны Великобритании, войска РФ могут терять темп в районе Бахмута, потому что российское военное руководство передислоцирует подразделения на другие направления.
В настоящее время войска РФ наращивают темпы своих наступательных операций в районе Авдеевки с целью окружения населенного пункта, и не исключено, что оккупанты делают это за счет своих операций в районе Бахмута и застопорившегося наступления в районе Угледара, отмечают в ISW.
Ранее российские военнослужащие 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (58-я общевойсковая армия, ЮВО) заявляли, что они перебрасываются в район Угледара для проведения штурмов, но 21 марта российский "военкор" заявил, что части этой бригады работают на Авдеевском направлении.
"Это очевидное изменение дислокации - если оно не является результатом неверного сообщения со стороны России - возможно, указывает на то, что российские силы отдавали приоритет интенсификации операций вокруг Авдеевки, а не возобновлению наступления на Угледар", - говорят эксперты.
В отчете указывается, что российские силы, по-видимому, стягивают больше сил в район Авдеевки, что может позволить им увеличить темпы наступления, хотя 22 марта не было подтвержденных наступлений войск РФ в этом районе. ISW считают, что российские наступления могут побудить ВСУ уйти из Бахмута и/или Авдеевки, хотя "в настоящее время ни то, ни другое не представляется вероятным".
Также отмечается, что ISW до сих пор не обнаружила подтверждения присутствия российской 2-й мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии (Западный военный округ), несмотря на сообщения о том, что она была переформирована в Беларуси и переброшена в оккупированный Луганск.
"Россияне могут задействовать это подразделение в одном или нескольких уже начатых наступлениях или в новом наступлении. Использование двух или трех мотострелковых полков этой дивизии, однако, вряд ли приведет к решающему оперативному эффекту, учитывая неспособность более крупных соединений добиться этого", - говорится в отчете.
Напомним, британская разведка отмечает, что украинские защитники провели успешную контратаку на западе от Бахмута. В Минобороны Британии считают, что российское наступление на город ослабевает.
Добавим, что представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отмечал, что оборона Бахмута закладывает основу для дальнейшего контрнаступления Сил обороны.
Кроме того, командующий Сухопутными войсками генерал-полковника Александр Сырский сообщал, что россияне пытаются продвигаться с окрестностей в центр Бахмута, но ВСУ сдерживают вражеские штурмы.
Перед этим в Силах обороны раскрыли основной замысел Кремля по Авдеевке и планы оккупантов взять город в кольцо, в попытке локализовать находящиеся там силы ВСУ.
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