ISW: войска РФ могут начать наступления на новых направлениях с сомнительной перспективой

Войска РФ перебрасывают подразделения на разные участки фронта в Украине с вероятной целью начать или активизировать наступательные операции на новых направлениях, что вряд ли принесет ощутимых результатов, поскольку общее весеннее наступление оккупантов приближается к кульминации.

Так, на фоне сообщений Запада о возможной попытке Росармии начать наступление на других направлениях, темпы российских операций вокруг Бахмута выглядят, как замедляющиеся.

Войска РФ предприняли дополнительные несущественны наступательные действия на юге Бахмута, а ВСУ 21 и 22 марта провели контратаки на юго-западной и северо-западной окраинах города.

Как проинформировали в Генштабе ВСУ 22 марта, наступательный потенциал российских войск в районе Бахмута снижается, а украинские официальные лица ранее сообщали об уменьшении количества боевых столкновений в самом городе в последние дни, говорится в публикации.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 21 марта, что российские силы могут попытаться провести еще одно наступление, возможно, в разных направлениях. По оценке Минобороны Великобритании, войска РФ могут терять темп в районе Бахмута, потому что российское военное руководство передислоцирует подразделения на другие направления.

В настоящее время войска РФ наращивают темпы своих наступательных операций в районе Авдеевки с целью окружения населенного пункта, и не исключено, что оккупанты делают это за счет своих операций в районе Бахмута и застопорившегося наступления в районе Угледара, отмечают в ISW.

Ранее российские военнослужащие 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (58-я общевойсковая армия, ЮВО) заявляли, что они перебрасываются в район Угледара для проведения штурмов, но 21 марта российский "военкор" заявил, что части этой бригады работают на Авдеевском направлении.

"Это очевидное изменение дислокации - если оно не является результатом неверного сообщения со стороны России - возможно, указывает на то, что российские силы отдавали приоритет интенсификации операций вокруг Авдеевки, а не возобновлению наступления на Угледар", - говорят эксперты.

В отчете указывается, что российские силы, по-видимому, стягивают больше сил в район Авдеевки, что может позволить им увеличить темпы наступления, хотя 22 марта не было подтвержденных наступлений войск РФ в этом районе. ISW считают, что российские наступления могут побудить ВСУ уйти из Бахмута и/или Авдеевки, хотя "в настоящее время ни то, ни другое не представляется вероятным".

Также отмечается, что ISW до сих пор не обнаружила подтверждения присутствия российской 2-й мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии (Западный военный округ), несмотря на сообщения о том, что она была переформирована в Беларуси и переброшена в оккупированный Луганск.

"Россияне могут задействовать это подразделение в одном или нескольких уже начатых наступлениях или в новом наступлении. Использование двух или трех мотострелковых полков этой дивизии, однако, вряд ли приведет к решающему оперативному эффекту, учитывая неспособность более крупных соединений добиться этого", - говорится в отчете.

Ключевые выводы