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В ISW развеяли фейки командования РФ о масштабах захвата территорий Украины

Фото: командование РФ завышает объемы захваченных территорий Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российское командование завышает статистические данные о захвате территорий Украины в 2024 году. Они значительно меньше, чем обнародованные российскими военачальниками данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Как отмечается в отчете, 18 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в 2024 году российские войска захватили примерно 4500 км2 территории Украины. В то же время по данным ISW, эта цифра составляет лишь 3306 км2.

Преувеличенные данные Герасимова контрастируют с более точными заявлениями министра обороны России Андрея Белоусова.

На заседании коллегии Министерства обороны России 16 декабря он заявил, что среднесуточная скорость продвижения россиян составляет около 30 км2.

В то же время, ISW базируясь на геолокационных данных установил, что в ноябре 2024 года российские войска продвигались со скоростью примерно 27,96 км2 в день.

Кроме того, Белоусов утверждал о захвате российскими войсками около 99% Луганской области, 70% Донецкой области, примерно 74% Запорожской области и примерно 76% Херсонской области.

"По оценкам ISW, российские войска занимают примерно 99% процентов Луганской области, 66% Донецкой области и по 73% Запорожской и Херсонской областей", - отметили в Институте изучения войны.

Ситуация на фронте

По данным вечерней сводки Генштаба ВСУ 18 декабря, наиболее ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении в Донецкой области, а также в Курской области РФ.

Город Курахово в дальнейшем контролируют бойцы Сил обороны. Однако ситуация очень сложная из-за существенного превосходства россиян в живой силе.

Вооруженные силы Украины также могут потерять Покровск. На сегодняшний день войска РФ уже находятся в 6-10 километрах от города.

Тем временем Герасимов придумал существование у стран Запада ракетного комплекса "Дарк Тифон" с дальностью выстрела 2400 километров.

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