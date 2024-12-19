В ISW развеяли фейки командования РФ о масштабах захвата территорий Украины

Российское командование завышает статистические данные о захвате территорий Украины в 2024 году. Они значительно меньше, чем обнародованные российскими военачальниками данные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Как отмечается в отчете, 18 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в 2024 году российские войска захватили примерно 4500 км2 территории Украины. В то же время по данным ISW, эта цифра составляет лишь 3306 км2.
Преувеличенные данные Герасимова контрастируют с более точными заявлениями министра обороны России Андрея Белоусова.
На заседании коллегии Министерства обороны России 16 декабря он заявил, что среднесуточная скорость продвижения россиян составляет около 30 км2.
В то же время, ISW базируясь на геолокационных данных установил, что в ноябре 2024 года российские войска продвигались со скоростью примерно 27,96 км2 в день.
Кроме того, Белоусов утверждал о захвате российскими войсками около 99% Луганской области, 70% Донецкой области, примерно 74% Запорожской области и примерно 76% Херсонской области.
"По оценкам ISW, российские войска занимают примерно 99% процентов Луганской области, 66% Донецкой области и по 73% Запорожской и Херсонской областей", - отметили в Институте изучения войны.
По данным вечерней сводки Генштаба ВСУ 18 декабря, наиболее ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении в Донецкой области, а также в Курской области РФ.
Город Курахово в дальнейшем контролируют бойцы Сил обороны. Однако ситуация очень сложная из-за существенного превосходства россиян в живой силе.
Вооруженные силы Украины также могут потерять Покровск. На сегодняшний день войска РФ уже находятся в 6-10 километрах от города.
Тем временем Герасимов придумал существование у стран Запада ракетного комплекса "Дарк Тифон" с дальностью выстрела 2400 километров.
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