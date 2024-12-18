Герасимов придумал новую угрозу для РФ: в Defense Express объяснили, что такое "Дарк Тифон"

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов придумал новую угрозу для своей страны. Речь о комплексе "Дарк Тифон", который имеет дальность выстрела аж 2400 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Что предшествовало

Сегодня российское Минобороны провело брифинг для военных атташе, аккредитованных в Москве. На нем главным "спикером" был начальник ГШ ВС РФ Валерий Герасимов.

Во время своего выступления он традиционно апеллировал пропагандистскими тезисами, которыми Кремль оправдывает агрессию против Украины.

Именно на этом выступлении Герасимов заявил о якобы угрозе для РФ от несуществующего западного ракетного комплекса "Дарк Тифон". При этом сами россияне восприняли эту информацию неоднозначно.

Что известно о "Дарк Тифоне"

Как отметили в Defense Express, во время выступления Генштаба заявил о якобы "повышении активности стран НАТО у границ России". В качестве примера он привел развертыванием аж в Дании наземного ракетного комплекса "Дарк Тифон". Этот комплекс якобы имеет дальность стрельбы аж 2400 километров.

Но нюанс в том, что ни одна из стран Запада не имеет такого ракетного комплекса. Да и вообще с наличием ОТРК значительная проблема.

Именно поэтому в Defense Express предположили, что словосочетание "Дарк Тифон" у россиян возникло путем сочетания элементов названий от двух других ракетных систем - гиперзвуковой Dark Eagle и Typhon.

Dark Eagle - это наземный гиперзвуковой комплекс для армии США, ракета к комплексу стоит 41 миллион долларов, а первый успешный испытательный пуск состоялся только в декабре 2024 года. Заявлено, что скорость полета составляет 4,9 Мах, а дальность стрельбы достигает 3100 километров. При этом масса боевой части не известна, а батарея будет состоять из четырех пусковых установок суммарным залпом в восемь ракет.

Typhon - это комплекс средней дальности с УВП Mark 41, в котором можно применять два типа ракет - КР Tomahawk в наземной версии и ракету SM-6 для стрельбы в режиме "поверхность-поверхность" на дальность до 460 километров.

В издании также отметили, что ни один из этих комплексов не был перемещен в Данию или в другие страны Европы. Именно поэтому описанную выше "интерпретацию событий" от Герасимова даже российские пропагандисты восприняли неоднозначно.