В ISW рассказали о продвижении россиян вблизи Курахово в Донецкой области

Отмечается, что российские войска недавно провели две ротные механизированные атаки в городе Курахово Донецкой области и к югу от него. Обнародованные 12 ноября геолокационные кадры указывают на то, что в ходе этой атаки россияне продвинулись вдоль улицы Запорожской на северо-востоке Курахово.

Бригада Вооруженных сил Украины, которая оборонялась от механизированной атаки, сообщила, что россияне атаковали с помощью 12 бронемашин, а украинская артиллерия и беспилотники уничтожили три танка и шесть боевых машин пехоты.

Украинские военные также сообщили, что одновременно с механизированной атакой, три группы российской пехоты безуспешно пытались переправиться через реку Волчья к северу от Курахово.

Дополнительные геолокационные кадры, обнародованные 11 ноября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в северном Дальнем (к югу от Курахово). Они провели механизированный штурм как минимум в составе девяти бронемашин.

"Недавнее продвижение российских войск к северо-востоку от Дальнего и в полях к востоку и юго-востоку от населенного пункта, вероятно, является следствием этого же механизированного штурма", - отметили в ISW.

Украинская бригада, отразившая механизированную атаку на Дальнее, сообщила, что украинская артиллерия и танки уничтожили два российских танка и шесть бронемашин.

Украинский военный аналитик Константин Машовец отметил, что участие в продвижении российских войск в направлении Дальнего, принимали передовые подразделения российской 20-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия, Южный военный округ).

Спикер другой украинской бригады, действующей на Кураховском направлении, 12 ноября сообщил, что российские войска проводят механизированные атаки неустановленного эшелона в районе Катериновки и Антоновки (оба северо-восточнее Угледара и южнее Курахово вдоль трассы С051104) с целью выровнять линию фронта на западе Донецкой области.

Российские наступательные действия вблизи Дальнего, вероятно, направлены на то, чтобы обойти ряд населенных пунктов к северу от Угледара вдоль трассы С05114. Однако это может создать серьезные трудности для наступающих российских войск.

"Дальнейшее продвижение российских войск к Дальному и на запад от этого населенного пункта, может заставить украинские войска отступить с позиций к северу и северо-востоку от Угледара. Это позволит российским войскам относительно беспрепятственно продвигаться вдоль трассы С051104 и в дальнейшем давить на позиции ВСУ в районе Курахово с южной стороны", - говорится в отчете ISW.

В Институте также отметили, что 12 ноября российские войска продолжали наступать на других участках на Кураховском и Угледарском направлениях. Российские военные блогеры утверждали, что войска РФ также продвинулись к северу от Курахово возле Вознесенки, но ISW не нашел подтверждений этой информации.

В Институте также уточнили, что российские войска проводили наступательные операции:

возле самого Курахово;

к северо-западу от Курахово возле Новодмитровки, Сонцовки и Зари;

к северу от Курахово возле Новоселидовки, Вознесенки и Кременной Балки;

на восток от Курахово возле Максимильяновки;

на юг от Курахово возле Дальнего;

на северо-восток от Угледара возле Ильинки, Антоновки и Катериновки;

к северо-западу от Угледара возле Трудового 11 и 12 ноября.

При этом российский источник ISW утверждает, что ухудшение погодных условий на Кураховском направлении существенно не влияет на темпы продвижения российских войск.

Согласно сообщениям, на Кураховском направлении действуют подразделения 238-й российской артиллерийской бригады (8-я АК) и операторы беспилотников отряда "Алеппо" 1472-го мотострелкового полка (68-й армейский корпус, Восточный военный округ).

По словам Машовца, подразделения Восточной группировки российских войск наступают в направлении Разлива (северо-западнее Угледара и севернее Шахтерского), а подразделения Центральной группировки российских войск и 8-й АК (Южный военный округ) наступают в направлении Андреевки (западнее Курахово).