На Покровском направлении высокая интенсивность боев, враг потерял здесь 445 солдат, - ВСУ

В Украине на фронте с начала сегодняшних суток, 12 ноября, уже зафиксировано 156 боев. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий, и здесь за день потери врага составили 445 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В военном командовании рассказали об оперативной ситуации по состоянию на 22:00 12 ноября.

Российские обстрелы

Российские оккупанты с начала суток нанесли по территории Украины 1 ракетный удар двумя ракетами, а также 69 авиаударов. Кроме того, враг сбросил 106 управляемых авиабомб (КАБ /УАБ), и задействовал для ударов 873 дрона-камикадзе.

Также захватчики совершили 4178 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

В Генштабе отметили, что воины ВСУ продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, и наносят оккупантам "эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта и в тылу".

На Харьковском направлении враг 8 раз штурмовал позиции ВСУ поблизости от Волчанска.

По предварительным подсчетам, потери оккупантов за сегодня здесь составили 85 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, украинские защитники уничтожили 7 единиц автомобильной техники противника и 23 БпЛА, и повредили 12 автомобилей и 1 единицу специальной техники врага.

На Купянском направлении оккупанты 17 раз штурмовали позиции ВСУ в районах Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг 6 раз пытался продвинуться в районах Новомихайловки, Грековки и Торского. Воины ВСУ стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери, отметили в Генштабе.

На Северском направлении бойцы Сил обороны отбивают атаку противника в районе Верхнекаменского. В военном командовании отметили, что ситуация - контролируемая.

На Торецком направлении оккупанты 10 раз атаковали при поддержке авиации вблизи Торецка и в районе Щербиновки. В настоящее время продолжается 2 боестолкновения.

На Покровском направлении количество боев возросло до 28. Враг продолжает упор на позиции ВСУ в направлении н.п. Миролюбовка, Луч, Лисовка, Григоровка, Пустынка и Новоалексеевка. Силы обороны на сегодня отбили 19 атак, еще 9 боев продолжаются.

"Предварительно потери агрессора составили за сегодня 445 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожены два танка, два орудия, три автомобиля и три мотоцикла оккупантов, в то же время повреждены еще два автомобиля и четыре мотоцикла", - передали в Генштабе.

На Кураховском направлении фиксируют 47 боевых столкновений "разной интенсивности". В Генштабе заметили, что наиболее активно враг пытался продвинуться вперед в районах Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки. Бои до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении противник при поддержке авиации 13 раз штурмовал передний край обороны ВСУ в районе Трудового, Максимовки, Макаровки, Ровно и Новодаровки. До сих пор длится 6 боев.

На Приднепровском направлении враг предпринял неудачных 5 попыток штурмовать позиции ВСУ.